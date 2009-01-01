Луценко недоволен "милосердием" суда по делу экс-налоговиков: намекнул на угрозу пожара на Печерске

Генпрокурор пошутил с тонким намеком.

Юрий Луценко Reuters

Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил свое недовольство решениями Печерского райсуда Киева, которыйвремен беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом пишет на своей странице в Facebook.

"Еще одно милосердное решение, и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске", — тонко пошутил генпрокурор, известный своим чувством юмора.

Как сообщают СМИ, Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова.

В свою очередь, бывший руководитель Государственной налоговой службы в Полтавской области Владимир Задорожный, задержанный во время масштабной антикоррупционной операции 24 мая, вышел на свободу. Печерский районный суд Киева решил назначить Задорожному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Двум киевским налоговикам, экс-председателям районных управлений налоговой инспекции, позволили выйти под залог в размере 1 млн, а экс-руководителя налоговой Подольского района Алексея Ярошенко, которого обвиняют в сотрудничестве и участии в схемах Януковича, отпустили из зала суда под личное обязательство без браслета.