Луценко подозревает "Украинский выбор" Медведчука в подрывной деятельности

Генпрокуратура изучает причастность Виктора Медведчука к деятельности Надежды Савченко.

"Украинский выбор" подозревают в подрывной деятельности Фото: коллаж block-post.com

Общественная организация "Украинский выбор", возглавляемая кумом президента РФ Виктором Медведчуком , может быть мозговым центром глобального плана подрывной деятельности в Украине, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"У нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, изъятые нами, по планам Москвы, которые мы также с заданиями изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины...", — рассказал Луценко в эфире одного из телеканалов.

"Центром таких действий, по многим данным, может быть "Украинский выбор", который возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года", — добавил он.

Кроме того, Генпрокуратура изучает причастность самого Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко и изучает их вероятные контакты.

При этом Луценко добавил в список таких событий и штурм Октябрьского дворцасторонниками Михеила Саакашвили в декабре 2017 года, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, попыток штурма Октябрьского дворца и т.п., которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации", — заявил генпрокурор.

Он отметил, что, по его мнению, теракт в центре столицы должен был повлечь за собой наступление российско-террористических войск.

"То, что есть какой-то глобальный план по изменению, устранению конституционного строя в Украине, я уверен — существует. И мы ищем этот мозговой центр", — заявил Луценко.

Напомним, ранее в "Украинском выборе" заявили о том, что Рубан никогда не являлся членом данной общественной организации.