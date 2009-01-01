Луценко подписал обновленное подозрение нардепу Довгому

Сарган уточнила, что САП обновил материалы производства, и генпрокурор это подписал.

Олесь Довгий. oles.ua

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, пишет УНИАН.

Сарган уточнила, что САП обновил материалы производства, и генпрокурор это подписал.

"Подозрение обновлено и подписано", — сказала она.

По словам Сарган, после возвращения из командировки Луценко определится с датой обращения с представлением в Верховную Раду о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности Довгого в связи с обновленным подозрением.

Ранее Луценко отмечал, что в Раду внесено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Олеся Довгого.

