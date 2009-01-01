Луценко пообещал осеннюю "волну" представлений в Раду на лишение нардепов неприкосновенности

Несколько десятков депутатов проверяются на правильность заполнения е-деклараций и полноту уплаты налогов, говорит генпрокурор.

Юрий Луценко УНИАН

Генеральный прокурор Украиныпообещал, что осенью будут поданы очередные представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Николаев, сообщает УНИАН.

"Я не гоняюсь за депутатами, министрами, губернаторами или еще кем-то. Моя задача — объективно оценивать предоставленные факты и доказательства", — заявил Луценко.

По словам генпрокурора, сейчас несколько десятков депутатов проверяются на правильность заполнения электронных деклараций и полноту уплаты налогов.

"На сегодняшний день полтора десятка из них находятся на стадии налогового сообщения решения — это сообщение налоговой о том, что налоги уплачены не все. Они имеют право их обжаловать в судах. Только после того, как суд признает, что налоги уплачены не все, я иду в Верховную Раду. В отношении других депутатов — есть и не налоговые подозрения, они пока прорабатываются следствием, в момент, когда доказательств будет достаточно, в этот момент я подам представление в Верховную Раду", — добавил он.

"По моим субъективным ощущениям, осенью придется подавать новые представления. Сколько? Не знаю, а если бы знал, все равно бы не сказал. На кого — тем более. Но никакой гонки нет", — заявил генпрокурор.

"Смысл в том, чтобы в следующую Верховную Раду пришло гораздо меньше людей, которые хотят заниматься бизнесом. Туда должны приходить политики, пусть даже политики, которые будут думать иначе, чем я, но политики, которые не будут использовать Верховную Раду как верховную биржу, а свой мандат — как прочную крышу", — пояснил Луценко.

Напомним, в течение лета Рада сняла неприкосновенность с Михаила Добкина, Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, однако не согласилась снять неприкосновенность с Андрея Лозового и Евгения Дейдея. Луценко пообещал осенью внести повторные представления на Лозового и Дейдея, не исключив появления новых объектов профессионального интереса следователей ГПУ.