Луценко потребовал отставки Холодницкого: стали известны подробности

Юрий Луценко написал обращение в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Генпрокурор обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров antikor.com.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко требует уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холдницкого

"В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытыми в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков.

В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н. Холодницокго с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", — написал генпрокурор в Facebook.

Напомним, ранее источник сообщил, когда планирует уйти в отставку Холодницкий.

Кроме того, ранее также сообщалось о скандале с "прослушкой кабинета Холодницкого".