Луценко сказал, когда хочет покинуть пост генпрокурора

Чиновник утверждает, что "всю жизнь боролся за справедливость".

Юрий Луценко УНИАН

Генеральный прокурорзаявил, что планирует покинуть пост через полгода, а максимум, на который может задержаться — до апреля 2018 года.

Об этом чиновник рассказал эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

По словам генпрокурора, он чувствует огромную ответственность с первого дня работы на должности, ведь "всю жизнь боролся за справедливость".

"Я не собираюсь здесь задерживаться. Но я еще не все сделал… Кем я буду потом, я даже не думаю. Мне некогда думать о глупостях", — добавил он.

Напомним, Верховная Рада одобрила кандидатуру Юрия Луценко на пост генпрокурора 12 мая 2016 года, в тот же день президент Петр Порошенко подписал указ, которым назначил его на пост.

Видео: ТСН