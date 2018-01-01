Луценко рассказал, каким оружием Савченко и Рубан планировали убить Порошенко

Савченко и Рубан в Хмельницком испытали оружие на полигоне.

Владимир Рубан и Надежда Савченко УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали нападение на кортеж президента Украины с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом генпрокурор рассказал в четверг, 22 марта, во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

"2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля, которая производится исключительно в "ДНР". Позже в этот же день состоялась, зафиксирована на видео оперативными службами СБУ, ключевая встреча Савченко, Рубана и указанных офицеров ВСУ. Под видеофиксацию Рубан, а позже Савченко, изложили свои планы свержения конституционного строя по причине проведения террористической атаки из минометов на центр правительственного квартала Киева, совершение теракта внутри здания ВР с использованием полученной от боевиков "ДНР" оружия и взрывчатых материалов", — сказал он.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.