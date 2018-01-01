Луценко рассказал, откуда хотели обстрелять Раду и напомнил Савченко о высшей мере

Злоумышленники планировали установить гранатометы на Трухановом острове, сообщил генпрокурор.

Владимир Рубан и Надежда Савченко в зале суда УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко и задержанный глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали обстрелять центр Киева с Труханова острова, заявил генпрокурор Юрий Луценко во время выступления с трибуны парламента.

"Злоумышленники планировали установить гранатометы на Трухановом острове или на барже Днепра и обстрелять центр Киева. Не прицельно. Кто в этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы?", — сказал Луценко.

По его словам, планировался "теракт, направленный на свержение украинского государства".

Луценко отметил, что с территории ОРДЛО Савченко и Рубан привезли пулемет "Утес", пробивающий бронированные автомобили, 11 автоматов и пулеметов, крупнокалиберную 12,7 винтовку "Топаз", которую производят только в "ДРН" и которая пробивает броню на большом расстоянии, и 260 патронов к ней.

"Два ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В с 12 реактивными гранатами к ним для поражения тяжелой бронированной техники, в том числе танков и личного состава в укрытиях; РПГ-22 — прицельная дальность 250 м и 6 мин к ним, 4 миномета калибра 120 мм — любимое оружие террористов "ДНР", бьет на 7 км, разлет элементов более 200 м, каждый снаряд несет 4 кг взрывчатки, и 3 снаряда пробивают потолок любого дома;

12 осколочных противопехотных мин МОН-50 — дальность поражения 80 м, каждая содержит 0,7 кг взрывчатки; 60 гранат РГД-5 — радиус поражения 25 м — все это должно было создать хаос на улицах", — добавил Луценко.

Он напомнил, что за звонок о ложном минировании дают до 5 лет заключения.

"Для тех, кто якобы проверял бдительность СБУ — проверили, она на месте, — предусмотрена высшая мера наказания", — сказал Луценко.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.