Луценко сделал неожиданное заявление по "делу Бубенчика"

Глава ГПУ назначил вести дело своего зама Анжелу Стрижевскую.
"После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская. В течение дня жду от нее окончательного объективного решения о квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также меру пресечения, которую можно применить к нему", - написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, Бубенчик подозревается в убийствах сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего внутренних войск, покушения на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть преступлений, предусмотренных п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, днем 3 апреля представители Генпрокуратуры задержали Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве правоохранителей на Майдане в фервале 2014 года. В тот же день его доставили в Печерский райсуд города Киева, который с трех попыток не смог избрать активисту меру пресечения.
Сам Бубенчик ответил на предъявленные обвинения, заявив, что не признает вины в убийстве правоохранителей, которое ему хочет инкриминировать прокуратура.
В феврале 2016 года он дал резонансное интервью, в котором заявил, что стрелял из помещения Консерватории по "беркутовцам" из принесенного на Майдан автомата Калашникова.
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