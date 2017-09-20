Луценко сказал, что грозит Саакашвили за прорыв в Украину

Нынешний статус политика "не предполагает его экстрадиции в Грузию", заявил генпрокурор.

Михеил Саакашвили Reuters

Бывшему президенту Грузии, экс-председателю Одесской областной госадминистрации, которого, загрозит только штраф.

Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет Эспрессо.TV.

В то же время чиновник уточнил, что нынешний статус политика "не предполагает его экстрадиции в Грузию".

"Саакашвили вручен протокол об административном правонарушении, за это нужно уплатить штраф и получить вид на пребывание в стране. Подчеркиваю, что он подпадает лишь под административную ответственность", — отметил генпрокурор.

По его словам, "с другой стороны, те кто помогал, организовывал или даже советовал пересекать господину Саакашвили украинскую границу таким образом подпадают под признаки уголовного правонарушения". Именно в отношении них прокуроры ведут следственные действия.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини" — сторонники политика прорвали оцепление наших силовиков. Позже тот подписал протокол об административном правонарушении — незаконном пересечении госграницы — и возражения к нему.

Ряд экспертов уже рассказали "Главреду", как на политических процессах в Украине отразится громкое возвращение Саакашвили в государство, ознакомиться с их мнениями можно здесь.