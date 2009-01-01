Луценко сказал, кто приказал стрелять по активистам во время Революции Достоинства

Следствие закончено почти по всем обвиняемым лицам из окружения беглого экс-президента, отметил генпрокурор.

Активисты Революции Достоинства, иллюстрация unn.com.ua

Генпрокуратура выяснила, что приказ стрелять по активистам во времяотдали тогдашние президент, глава МВДи руководитель СБУ Александр Якименко.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил на 14-ой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве, пишет РБК-Украина.

По его словам, уже закончено следствие почти по всем обвиняемым лицам из окружения беглого экс-главы страны, наступает фаза судебных процессов.

"В конце этого месяца (сентября — Ред.) мы подадим в суд дело о тех, кто дал приказ стрелять. По нашей версии, это экс-президент Янукович, экс-глава МВД Захарченко, экс-руководитель СБУ Якименко", — отметил Луценко.

Напомним, 20 февраля 2014 года в Киеве на ул. Институтской злоумышленники стреляли в находившихся там активистов Майдана, погибли десятки людей. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что лица, открывавшие огонь в центре столицы, установлены.