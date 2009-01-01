Луценко сказал, кто приказал стрелять по активистам во время Революции Достоинства

Следствие закончено почти по всем обвиняемым лицам из окружения беглого экс-президента, отметил генпрокурор.
Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил на 14-ой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве, пишет РБК-Украина.
По его словам, уже закончено следствие почти по всем обвиняемым лицам из окружения беглого экс-главы страны, наступает фаза судебных процессов.
"В конце этого месяца (сентября — Ред.) мы подадим в суд дело о тех, кто дал приказ стрелять. По нашей версии, это экс-президент Янукович, экс-глава МВД Захарченко, экс-руководитель СБУ Якименко", — отметил Луценко.
Напомним, 20 февраля 2014 года в Киеве на ул. Институтской злоумышленники стреляли в находившихся там активистов Майдана, погибли десятки людей. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что лица, открывавшие огонь в центре столицы, установлены.