Луценко сообщил о задержании на взятке начальника Департамента полиции охраны

Сотрудники ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили на взятке начальника Департамента полиции охраны Украины.

На взятке погорел начальник Департамента полиции охраны news24ua.com

Во вторник, 22 августа, при получении взятки был задержан начальник Департамента полиции охраны Украины, генерал третьего ранга Сергей Будник.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Он отметил: "Сотрудники ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили на взятке начальника Департамента полиции охраны Украины, генерала третьего ранга Будника, который через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тысяч гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране.

Сотрудники спецслужбы задержали начальника департамента при получении взятки в размере девяносто шесть тысяч гривен.

Всего с июня текущего года злоумышленник успел получить более ста семидесяти тысяч гривен".

Facebook Юрия Луценко

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве чиновник из КГГА попался на взятке в 90 тыс. гривен.

Фото: Фейсбук Ю.Луценко.