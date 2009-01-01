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Луценко заявил о скором объявлении подозрения одному из руководителей органов власти

Сегодня, 19:35

Мы допросим его и передадим полный текст подозрения в НАБУ, пояснил генпрокурор.

Луценко
Юрий Луценко УНИАН
В Генеральной прокуратуре намерена объявить на этой неделе подозрение одному из действующих руководителей органов государственной власти.

Об этом заявил журналистам на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНИАН.

"На этой неделе, думаю, что мы будем предъявлять подозрение одному из действующих руководителей органов государственной власти. Мы не имеем на это права. Остановит ли это дело? Нет. Мы допросим его и передадим полный текст подозрения в Национальное антикоррупционного бюро", — сказал он.

Напомним, ранее Луценко рассказал, что по "делу Курченко" изъяли в пользу государства 1,5 миллиарда долларов.

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Луценко, прокуратура, подозрение, руководство, органы власти
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