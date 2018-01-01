Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко во вторник, 27 февраля.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, главы государств в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы развития двусторонних отношений.

"Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности, развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне", — говорится в сообщении. Главы государств также затронули вопросы организации в белорусском Гомеле первого форума регионов Украины и Белоруссии.

В данном контексте лидеры двух стран обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений и культурного сотрудничества.

Как сообщалось ранее, в среду,28 февраля, Порошенко проведет пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".

Напомним, последний раз Порошенкодавал большую пресс-конференцию 14 мая 2017 года. Встреча с журналистами была посвящена Дню Европы и предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом.