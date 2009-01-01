Лукашенко об учениях "Запад-2017": никакой атаки от Беларуси не ждите, особенно в Украине

Белорусы настрадались от войны, отметил президент страны.

Александр Лукашенко tut.by

Президент Беларусизаявил, что страна не будет воевать против кого бы то ни было, если ее никто не тронет, "никакой атаки не ждите, особенно в Украине".

Об этом он рассказал, комментируя белорусско-российские учения "Запад-2017", пишет tut.by.

В то же время политик почеркнул, что его государство не агрессивное.

"Пусть живут спокойно на Западе. Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не тронет. Это самая большая гарантия. Мы настрадались от войны", — утверждает Лукашенко.

По его словам, с белорусской земли никогда не исходили войны. "Мы только от них страдали. Я как президент хочу, чтобы наш народ понимал, что если вдруг что-то случится, то у нас есть, чем защитить свои семьи и детей. Я хочу обычной человеческой безопасности. И никакой атаки от нас не ждите. Особенно в Украине", — сказал лидер страны.

Ранее Александр Лукашенко утверждал, что во время учений "Запад-2017" войска Беларуси и Российской Федерации будут обучать воевать вместе "на всякий случай", не идет подготовка к нападению на кого-либо.

Фото: tut.by