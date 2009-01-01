Лукашенко показывает четкую пророссийскую позицию в отношениях Украины и РФ — публицист

Экономическая зависимость республики от России увеличилась по каким-то причинам, отметил Радзиховский.

Александр Лукашенко перестал быть равноудаленным в отношениях РФ и Украины, считает публицист Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время демонстрирует четкую пророссийскую позицию в отношениях Украины и РФ, рассказал в комментарии "Главреду" российский публицист и журналист Леонид Радзиховский.

По его словам, об этом свидетельствует голосование против резолюции ООН по Крыму и довольно шумная история со "шпионом" (в республике обвинили в шпионаже советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова — Ред.).

"Обвинения в шпионаже — это заурядное дело. Есть разные методы борьбы со шпионажем. Бывают подковерные, когда говорят просто, без скандала, намекают и отзывают дипломата или высылают", — отметил собеседник.

В этом случае "Беларусь избрала шумный метод". "У меня нет оснований сомневаться, что этот человек — сотрудник украинского посольства в Беларуси — был украинским шпионом. Точно так же у меня нет оснований сомневаться, что и в белорусском посольстве в Украине есть люди, которые занимаются шпионажем", — добавил публицист.

Радзиховский уверен, что "в этом нет ничего страшного и ничего необычного, это одна из ритуальных функций любого государства — заниматься шпионажем на территории другого государства".

"Но близкие союзники этим не занимаются. Я не уверен, что в Америке, например, есть английские шпионы. Хотя, может, и есть, черт его знает... Во всяком случае, среди государств это абсолютно нормальная и банальная практика. Шпионаж и высылка шпионов — это банальность", — сказал журналист.

"Но в последнее время Беларусь действительно демонстрирует антиукраинские действия. Даже Турция, которая является если не союзником, то очень близким партнером России, проголосовала за символическую резолюцию о гуманитарном положении в Крыму, которую Украина вносила в ООН. В то же время Беларусь проголосовала против", — заявил аналитик.

"Хотя раньше Беларусь, которая гораздо теснее связана с Россией, чем с Украиной, и это совершенно очевидно, всегда демонстрировала в этом вопросе — в отношениях России и Украины — равноудаленность. Лукашенко пытался как-то уравновешивать весы. Теперь — нет", — считает он.

"Сегодня Беларусь демонстрирует четкую пророссийскую позицию в украинском вопросе, о чем свидетельствует и голосование против резолюции, и довольно шумная история со "шпионом", — подчеркнул публицист.

При этом он затруднился сказал, с чем это связано. "Может быть, экономическая зависимость Беларуси от России увеличилась по каким-то причинам. Ведь между Россией и Беларусью все время — то скандалы, то бесконечная любовь. Денег не дают — скандал, деньги дают — идеальная любовь… Потому о причинах судить не берусь", — добавил публицист.

"Но то, что Лукашенко в последнее время демонстрирует не просто лояльность в отношении России, а четкую пророссийскую позицию в отношениях Украины и России — это действительно факт", — утверждает собеседник.

Ранее директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов говорил "Главреду", что ситуация между Украиной и Беларусью станет усложняться, в их отношениях будет чувствоваться скандал.