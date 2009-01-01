Львовский мусор против донецкого угля. Блокируй, а то проиграешь

Главный удар блокировщиков фактически направлен на срыв поставок угля в Украину.

Участники блокады перевозок с ОРДЛО, иллюстрация Facebook.com

Уже почти три года продолжается война на Донбассе, при этом через линию разграничения продолжается движение грузов. Ситуация не всегда понятная для миллионов украинских граждан, около трех миллионов из которых по разным причинам живут сегодня на неконтролируемых Украиной территориях. К сожалению, в расчетах своей агрессии Россия сделала практически безошибочную ставку на отрезание богатого антрацитом востока Украины. Эффективно восполнить дефицит высококалорийного угля без поставок с временно неконтролируемых территорий сегодня не представляется возможным. Поставляют "черное золото" шахты, зарегистрированные как украинские налогоплательщики, шахтеры за это получают зарплату в гривнах. Чем грозит прекращение ритмичной работы энергосистемы страны из-за дефицита энергоресурсов, помнят все, кто видел кадры замороженного в 2009 году Алчевска. К сожалению, некоторые украинские политики уже забыли о тогдашней техногенной катастрофе.

Стремление использовать в ходе "блокады" (кавычки объясню чуть ниже) ветеранов добровольческих батальонов "Айдар" и "Донбасс" технологически оправдано для организаторов этих действий. Они фактически прикрываются бывшими участниками боев на востоке Украины, играя на патриотических чувствах и демонстрируя навыки манипулирования. Забавная иллюстрация: парламентарий Семен Семенченко, некогда причастный к формированию "Донбасса" и сделавший благодаря этому политическую карьеру, сначала засветился с несколькими участниками "блокады" на Донбассе, а уже в воскресенье мирно пил пиво в поезде, ехавшем из Львова в Киев, в компании депутатов из "Самопомочі".

Вот здесь и начинается самое интересное. О "блокаде" в последнее время говорят не только в контексте блокирования путей сообщения на Донбассе, о "мусорной блокаде" вдохновенно вещает мэр Львова Андрей Садовый. При этом настолько активно, что буквально готов призывать на помощь мировое сообщество и всю прогрессивную общественность. Андрей Иванович так увлекся словесной эквилибристикой, что забыл один простой факт: он управляет Львовом больше 10 лет, как минимум, несколько лет из них в горсовете у него было устойчивое большинство. Почему раньше не была решена проблема львовского мусора? Вопрос выглядит крайне риторическим.

Садовый, кстати, до работы мэром был медиа-менеджером и не чурается использования манипулятивных технологий и в своем нынешнем качестве. Очевидно, что слово "блокада", звучащее в разных интерпретациях, позволяет усилить резонанс и от происходящего во Львове, куда в качестве рефери и спасателя был вынужден прибыть премьер Владимир Гройсман, и одновременно на Донбассе. Напомню, что "Самопоміч" обвиняет правительство в капитулянтской риторике и даже обратилась в СБУ с требованием проверить распоряжение Кабмина, содержащее план мер по реализации некоторых аспектов внутренней государственной политики в ОРДЛО. Риторика партии Садового по этому вопросу направлена на достижение одной цели: отрезать неконтролируемые территории Донбасса и Крым от связей с Украиной.

Многие в Украине слышали о блокаде Ленинграда, одной из наиболее трагических страниц Второй мировой войны. Лично я не удивлюсь, если украинским политикам это слово подсказали (необязательно прямо) представители "дружественной" России. Если вы обратили внимание, то слова "каратели", "нацисты" интенсивно используются в российском медийном дискурсе в отношении Украины. Тамошние пропагандисты давно поняли, что некоторые термины нашли отражение в подсознании жителей постсоветского пространства и активно пользуются этим. Слово "блокада" должно максимально всколыхнуть общество, хотя блокирование путей сообщения с неконтролируемыми территориями не способно принести заявленный результат: продукты и товары широкого потребления туда могут поступать через 400 километров неконтролируемой нашими пограничниками российско-украинской границы. Главный удар блокировщиков фактически направлен на срыв поставок угля в Украину.

Параллельно представители "Газпрома" и российской власти выказывают "обеспокоенность" наполнением украинских хранилищ газа. Это уже не первая волна информационной активности по этому вопросу, российская энергетическая монополия льет крокодиловы слезы и подчеркивает необходимость возобновления поставок "голубого золота" в Украину, пытается давить на официальный Киев через его западных партнеров. Однако все идет к тому, что вторую зиму подряд наша страна обойдется без прямых поставок российского газа.

Стремление некоторых политиков "защитить интересы Украины", разрывая на груди то пиксельный камуфляж, то вышиванку, заставляет вспомнить о добрых намерениях, которыми вымощена дорога в ад. В этой ситуации остается только рассчитывать, что трезвомыслие и рассудительность уставших от изнурительной борьбы с Россией граждан нашей страны не подведут их и сегодня, и они смогут сохранить здравый скепсис в потоке политических призывов.

Евгений Магда