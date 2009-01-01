Ляшко разбушевался: требует от НАБУ завести дело на Луценко

Главный "радикал" требует привлечь генпрокурора к ответственности за "злоупотребление должностным положением"

Юрий Луценко и Олег Ляшко УНИАН

Лидер фракции Радикальной партиипросит Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить в отношении генпрокурора Юрия Луценко уголовное дело за "злоупотребление должностным положением".

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

"За то, что они изменили закон, чтобы его самого назначить прокурором. Представляете, если бы я голосовал за закон, который позволяет мне стать прокурором? В любой стране это конфликт интересов, только не в нашей", — заявил Ляшко, имея в виду закон, который открыл путь Луценко на должность генпрокурора.

Он подчеркнул, что требует возбудить уголовное дело в отношении Луценко. "НАБУ должно обратиться в суд, отстранить Луценко от выполнения обязанностей генпрокурора, привлечь к ответственности президента Порошенко, который ломал через колено парламент, чтобы поставить своего кума генеральным прокурором", — заявил Ляшко.

Напомним, в мае 2016 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генпрокуратуры Украины (№4645).

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятыми изменениями в законе "О прокуратуре" было установлено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который, среди прочего, имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Ранее в соответствующей статье говорилось о том, что это лицо должно иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.