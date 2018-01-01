Стриптиз для Юли: во время выступления Тимошенко на сцене разделся мужчина

На спине мужчины была нанесена надпись "Новый курс Украины".

Во время выступления Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс страны" в Киеве на сцену вышел молодой человек и, сняв с себя футболку, заявил, что любит лидера "Батькивщины" и хочет в Европу.

Об этом сообщает NewsOne.

Когда Тимошенко рассказывала о том, что Украина имеет все, чтобы стать успешной страной, на сцену поднялся молодой человек и вручил Тимошенко букет цветов. "Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу. Надеюсь на это и буду делать все, чтобы это было так. Только не вниз. Я вас прошу", - заявил он.

"Дорогие друзья, это экспромт. Но если есть такое вдохновение, это немножко оживит наш форум", - отреагировала нардеп.

При этом настоящие цели акции до конца не ясны, так как на спине мужчины была нанесена надпись "Новый курс Украины" (предвыборный лозунг "Батькивщины". - Прим.), а под ней - стрелка, указывающая на пятую точку парня.

Пользователи Сети по-разному интерпретировали инцидент.

"Очередной курс в жопу!" - пишет Михаил Ипатенко.

"Что-то он галочку на пузе в неправильную сторону нарисовал. На плакате у Йули по-другому. Или он предполагал, что окажется в горизонтальном положении после форума?" - размышляет Оксана Тимофеева.

"Если Юлька снова будет в верхушки власти, то це остоточний п..здец буде!" - написал

Ранее сообщалось, что в случае, если бы президентские выборы в Украине состоялись в мае, 13,3 процента граждан проголосовали бы в первом туре за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

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