Люди в камуфляже вошли в Раду, заседание закрыто, опубликовано видео

В настоящее время народные депутаты остаются в сессионном зале.

Люди в в камуфляжной форме заблокировали трибуну скриншот, 112 Украина

Вице-спикерОксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым после того, как в сессионный зал вошли четыре человека в камуфляжной форме.

Кроме того, отмечается, что фракции БПП, Народный фронт и "Самопоміч" призвали дать возможность выступить сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками инцидента на блокпосту в Славянске Донецкой области с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я прошу госпожу председательствующую пустить в зал и дать право выступить бойцам Национальной гвардии и представителям Национальной полиции… это требование трех фракций", — сказал народный депутат Юрий Береза с трибуны парламента.

В настоящее время народные депутаты остаются в сессионном зале, правоохранители, которым просили предоставить слово, а так же ряд народных депутатов стоят у трибуны.

Выступления в зале продолжаются несмотря на то, что заседание закрыто.

Нардеп от Радикальной партии Олег Ляшко Мельничук заявил, что Нацгвардейцев и полицейских в сессионный зал Верховной Рады запустил представитель "Народного фронта" Антон Геращенко, пишет 112 Украина.

"Заседание ВР закрыто. Причиной стало, по моему мнению, один из нардепов незаконно завел в зал людей, которые не имели бы здесь быть. Антон Геращенко завел полицейских, которые вчера принимали участие в конфликте с Парасюком", — сказал.

По его словам, коалиция хочет дать возможность выступить полицейским.

"Коалиция хочет сделать заседание совета коалиции, чтобы дать возможность выступить полицейским. Они делали перерыв, ждали, чтобы оформить пропуска этим лицам", — добавил нардеп.