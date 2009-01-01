Люто бухал. Журналист назвал причину смерти "спикера верховного совета" ДНР

Макович был персонажем достаточно ничтожным, говорит Денис Казанский.

Владимир Макович dnr24.su

могла быть вызвана злоупотреблением алкоголем, однако и отравления известного сепаратиста, как в случае с первым главарем ЛНР Валерием Болотовым, тоже нельзя исключать.

Об этом блогер и журналист Денис Казанский пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, это был откровенно безумный персонаж, которого соратники довольно быстро отодвинули от всяких руководящих процессов ввиду полной профнепригодности.

"Говорят, с тех пор Макович люто бухал. В данном случае я готов поверить в естественную причину смерти — в отличие от других загадочно погибших "героев Новороссии" Макович был персонажем достаточно ничтожным и не представлял ни для кого никакой угрозы", — подчеркивает журналист.

"Хотя, возможно, он был нежелательным свидетелем каких-то тайных процессов весной 2014 года. Так что "кофе Болотова" тоже нельзя исключать", — подытожил Денис Казанский.

Напомним, в начале июля 2014-го Макович был арестован по подозрению в причастности к гибели российского журналиста, оператора Первого канала" Анатолия Кляна. "Спикер верховного совета ДНР" вышел на свободу спустя несколько недель, однако от власти он уже был отстранен. Продолжил работу в общественной организации "Народный фронт Новороссии" в качестве заместителя руководителя социально-экономического штаба.

фото: dnr24.su