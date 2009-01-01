Лжецы и воры против бобиков и чихуахуа. Как Тимошенко обозвала Ляшко, опубликовано видео

Тимошенко обещает служить Украине, несмотря на работающих на власть балаболов.

Олег Ляшко УНИАН

В Сети появилось видео, во время которой политики наградили друг друга оскорбительными эпитетами.

Ляшко обвинил Тимошенко, что она вместе с экс-премьер Павлом Лазаренко вывела в офшоры 200 млн долларов. Радикал также обвинил лидера "Батьківщини" в сотрудничестве с нардепом Александром Онищенко, который должен "предстать перед судом за 3 млрд украденных на нефтегазовых скважинах" средств, сообщает УНИАН.

В ответ Тимошенко отметила, что все президенты Украины, в том числе Виктор Янукович, пытались "унизить ее имя". Тимошенко отметила, что было множество расследований по ней, но "ничего категорически не нашли".

"И если Порошенко сейчас хочет со мной бороться, и если Порошенко хочет меня и мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно против меня и борется, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию", — заявила лидер "Батьківщини".

Она добавила, что и впредь "будет служить Украине, несмотря на работающих на власть балаболов".

Напомним, ранее Ляшко грозился прикончить "нафталиновую подружку Путина", называл Тимошенко "драной лисой" и "московском кукушкой".