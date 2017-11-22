"Мафиозная война". Экс-помощник главы Пентагона объяснил, зачем Россия вводит войска в "ЛНР"

На захваченной территории воюют ставленники Москвы, отметил Карпентер.

На подконтрольной боевикам территории позволили править криминалу, считает экс-помощник главы Пентагона uapress.info

Россия вводит войска на захваченную часть Луганской области , чтобы навести порядок в мафиозной войне между ставленниками Москвы, такое мнение в Twitter выразил экс-помощник министра обороны США по вопросам Украины, РФ и Евразии Майк Карпентер.

По его словам, "так происходит, когда позволяют править криминалу, это не слишком отличается от того, что мы видели в некоторых регионах Северного Кавказа".

"Российские регулярные силы заходят в Украину, чтобы навести порядок в мафиозной войне между ставленниками Москвы", — говорится в сообщении.

Russian regular forces entering #Ukraine to clean up the mafia war among Moscow's proxies. That's what happens when you allow criminals to govern. Not a whole lot different from what we've seen in parts of the North Caucasus. https://t.co/yFdeUjwvpf — Michael Carpenter (@mikercarpenter) November 22, 2017

Напомним, 21 ноября в подконтрольном боевикам Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что главарь "республики" Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

Эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР", что не поделили лидер псевдореспублики и Корнет, какие последствия могут иметь нынешние события в Луганске, а также какова роль "кукловодов" из Москвы в этих процессах, ознакомиться с их мнениями можно здесь.