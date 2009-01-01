Махинации с киевской землей. Довгому сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Довгий подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Олесь Довгий УНИАН

Прокуратура вручила уведомление о подозрении народному депутату Украины Олесю Довгому

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сегодня пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Прокурор города Киева Роман Говда во исполнение поручения Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в пятницу, 22 сентября, вручил уведомление о подозрении народному депутату Украины Олесю Довгому", — сообщила она.

Народный депутат Украины подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время исполнения им полномочий заместителя Киевского городского председателя — секретаря Киевского городского совета.

В результате указанных действий незаконно переданы в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда — заказника местного значения "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га, чем нанесен государственным интересам ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжелыми последствиями.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор подписал обновленное подозрение нардепу Довгому.