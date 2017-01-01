Маккейн назвал "сильным шагом" поставку США оборонительного оружия Украине

Маккейн опубликовал специальное заявление на своем сайте.

Путин сеет нестабильность в Украине, заявил Маккейн Reuters

Решение администрации президента Дональда Трампа поставлять Украине оборонительное вооружение будет способствовать достижению мира в регионе.

Об этом заявил председатель комитета Сената по вооруженным силам США Джон Маккейн, говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора.

"Решение президента Трампа, о котором сообщили СМИ, предоставить Украине противотанковые комплексы Javelin знаменует собой еще один значительный шаг в правильном направлении и посылает сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут стоять на стороне своих союзников и партнеров в борьбе за защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Это решение назрело уже давно. Поскольку Владимир Путин продолжает сеять нестабильность в Украине и поддерживаемые Россией силы усиливают свои смертоносные атаки, это решение было принято в самое подходящее время. Предоставление Украине необходимых возможностей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта", — говорится в заявлении сенатора.

Маккейн утверждает, что предоставление Украине помощи в получении оборонительных летальных вооружений не препятствует установлению мира, а является необходимой мерой для его достижения.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко назвал поставку США оружия Украине достойным ответом на российскую оккупацию.