Маккейн объяснил, почему Путин после агрессии в Украине устроил хакерскую атаку на США

Годами кибернападения на наше государство встречались с нерешительностью и бездействием, заявил сенатор США.

Джон Маккейн Reuters

Бездеятельность США побудила президента России Владимира Путина отдать приказ осуществить кибернападение с целью вмешаться в американские выборы, потому что Вашингтон не организовал для Москвы высокую цену за ее агрессивную внешнюю политику.

Об этом председатель сенатского Комитета по делам силовых структур, республиканец Джон Маккейн заявил на слушании в этом комитете, посвященном киберугрозам для США, преимущественно со стороны России, сообщает Радио Свобода.

"Нас не должно удивлять, что Владимир Путин мог подумать, что он может устраивать все серьезные кибернападения на наше государство, когда он заплатил такую малую цену за вторжение в Украину, за аннексию Крыма, за подрыв демократических институтов по всей Европе и, конечно, за помощь Башару аль-Асаду уничтожать гражданских лиц в Сирии в течение более года безнаказанно", — сказал сенатор.

"Годами кибернападения на наше государство встречались с нерешительностью и бездействием. Наше государство не имеет политики, а следовательно, и стратегии киберсдерживания. Это подобие слабости провоцировало наших противников, которые нападали на нас снова и снова, и все серьезнее и серьезнее. Если мы не продемонстрируем, что цена нападений на США превышает желанные преимущества, эти кибернападения только будут нарастать", — добавил Маккейн.

Напомним, ранее в американской разведке и АНБ обвинили руководство России в хакерских атаках.