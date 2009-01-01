Макрон о войне на Донбассе: Нужно добиться от сторон выполнения Минских соглашений

Президент Франции подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с партнерами, и особенно с Германией.

Эммануэль Макрон Reuters

Необходимо добиться от всех сторон выполнения Минских соглашений с целью прекращения конфликта в Донбассе.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время выступления на общеполитической дискуссии в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает УНИАН.

"В Украине также мы должны добиться выполнения обязательств, которые были взяты. Мы должны добиться установления режима прекращения огня, настоящего прекращения огня", — подчеркнул Макрон.

Также он подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с партнерами, и особенно с Германией, с целью поддержания международного порядка и прекращения конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в ООН призвал уважать границы "каждой страны — от Украины до Южно-Китайского моря".