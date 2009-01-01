Макрон предупредил Путина об усилении санкций в случае эскалации ситуации на Донбассе

Президент Франции отметил, что во время переговоров с российским лидером украинская тема была рассмотрена детально.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Reuters

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения новой встречи в рамках "нормандского формата" по ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Версальском дворце, которую транслировал телеканал France 24, сообщает УНИАН.

Макрон отметил, что во время переговоров с российским лидером украинская тема была рассмотрена детально. Макрон добавил, что разговор касался так называемого Минского процесса. "Я думаю, что мы можем сказать, что мы намерены провести новый раунд переговоров в "нормандском формате" с Германией и Украиной", — сказал он.

При этом президент Франции добавил, что в рамках "нормандского формата" необходимо получить подробный отчет от ОБСЕ по ситуации на востоке Украины.

"Со своей стороны, я напомнил президенту Путину о своем стремлении достижения деэскалации конфликта в рамках "нормандского формата" и в рамках Минского процесса", — заявил Макрон.

"Я подтверждаю, что я говорил, что если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет. И я желаю, чтобы была именно деэскалация", — отметил Макрон, подчеркнув, что в этом контексте будет проведена дискуссия в "нормандском формате", которая позволит дать оценку ситуации.

В свою очередь Путин заявил, что санкции против России никак не помогут улучшению ситуации в Украине, и призвал их отменить.

"Вы спросили: как санкции против России помогут нормализации кризиса на Юго-Востоке Украины? Никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений мировой экономики. Только отмена всяких ограничений, свободный рынок и свободная конкуренция, честная, не обремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами, может помочь развитию мировой экономики", — отметил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против России уже этим летом.