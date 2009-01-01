"Мало доказательств". На Луганщине суд оправдал экс-"министра" ЛНР

Бывший "чиновник" находился в СИЗО более двух лет.

Сергей Баранов Скриншот видео с youtube.com

В городе Кременная Луганской области райсуд оправдал горняка Сергея Баранова, который был "министром угольной промышленности и энергетики"

Об этом говорится на сайте "5 канала".

Издание уточнило, что экс-"чиновник" находился в СИЗО более двух лет, прокуратура уже заявила, что будет обжаловать решение суда, она требовала лишить его свободы на 10 лет.

Главным аргументом служителей Фемиды стало то, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности Баранова к созданию террористической группировки.

В суде мужчина и его защита доказали, что "чиновником" он стал под дулами автоматов. Обвиняемый настаивал, что дело "шито белыми нитками" и объяснил, что "министром" был назначен силой: в июне 2014-го якобы был похищен террористами и уже в плену узнал, что жизнь жены под угрозой.

"Суд судил Баранова по обвинению в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Признать невиновным и оправдать из-за недоказанности совершения им этих уголовных правонарушений", — зачитал решение судья Кременского райсуда Валерий Ковалев.

Горняк возглавил "министерство угольной промышленности и энергетики" боевиков в мае 2014 года и к концу августа руководил предприятиями на захваченной части Донбасса, пишет УНИАН.

Напомним, 1 апреля 2015 года стало известно, что в Луганской области сотрудники СБУ задержали бывшего "министра угольной промышленности" террористической ЛНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: 5 канал