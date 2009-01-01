Маломуж: в Украину возвращаются "лихие 90-е", боевые офицеры часто крышуют бизнес

По словам Маломужа, многие представители спецслужб содействуют бизнесу.

Николай Маломуж. Главред

В Украину возвращается ситуация девяностых годов, когда в стране наблюдался разгул криминала.

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в интервью Politeka.

"А сейчас возвращаются девяностые годы. Посмотрите, сколько убийств, сколько рейдерства. Мы многое не видим, но каждый день убивают бизнесменов. Это реальная ситуация и наш сегодняшний день. Это только такие известные лица появляются в прессе. И сразу у нас говорят, что это российский след", — считает Маломуж.

По его словам, заявления о российском следе из уст украинских политиков являются простыми отговорками.

Он также отметил, что многие представители спецслужб содействуют бизнесу.

"По Шаповалу (генерал-майора ГУР Минобороны Максим Шаповал был убит в Киеве — ред.) возможны две версии: это либо спецслужбы иностранного государства или боевики, либо внутренние противоречия. Многие представители спецслужб содействуют бизнесу", — сказал Маломуж.

В данном контексте он указал на коррупцию украинских спецслужб.

"Особенно боевые офицеры часто крышуют. Это не секрет. Они за это получают большие деньги", — говорит он, добавляя, что речь идет о представителях МВД, СБУ, прокуратуры и военной разведки.

Он также отметил, что в незаконной деятельности традиционно возникают конфликты интересов, и, если представитель спецслужб попадает в такую ситуацию, именно он страдает первым наряду с собственником.

"Мы спокойно говорим о представителях МВД, СБУ, прокуратуры и военной разведки. Многие получают неофициальные средства от каких-либо структур, крышуя их прямо. Есть конкуренты, конфликт интересов. И если представитель спецслужб попадает в такую передрягу, то он первый и будет страдать, наряду с возможным собственником", — сказал он.

Напомним, в 2016 году полиция выдворила с территории Украины 14 "воров в законе", подконтрольных российской ФСБ.