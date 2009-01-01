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"Мама" коррупции. Гройсман раскритиковал Тимошенко

Сегодня, 12:48

Лидер "Батьківщини" хочет дорваться до власти, считает премьер.

Тимошенко, Гройсман
Владимир Гройсман и Юлия Тимошенко УНИАН
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко является "мамой" коррупции, популизма и неэффективности.

Об этом говорится в его Twitter-аккаунте.

По мнению чиновника, у политика "есть потенциальная жажда и самоцель — дорваться до власти".

"Наша же цель — сильное государство Украина", — отметил премьер.

Ранее Владимир Гройсман говорил, что коррупция годами уничтожала возможности для экономического роста Украины. Ознакомиться со сведениями главы Кабмина можно здесь.

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Гройсман, Тимошенко, коррупция, популизм
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