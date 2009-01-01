"Мама" коррупции. Гройсман раскритиковал Тимошенко

Лидер "Батьківщини" хочет дорваться до власти, считает премьер.

Владимир Гройсман и Юлия Тимошенко УНИАН

Премьер-министрзаявил, что в Украине лидер партии "Батьківщина"является "мамой" коррупции, популизма и неэффективности.

Об этом говорится в его Twitter-аккаунте.

По мнению чиновника, у политика "есть потенциальная жажда и самоцель — дорваться до власти".

"Наша же цель — сильное государство Украина", — отметил премьер.

Батьком засновником новітньої української держави вважається Михайло Грушевський."Мамою" корупції, популізму,неефективності є Юлія Тимошенко — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 лютого 2017 р.

Ранее Владимир Гройсман говорил, что коррупция годами уничтожала возможности для экономического роста Украины. Ознакомиться со сведениями главы Кабмина можно здесь.