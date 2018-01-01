Манафорт давал указания Минюсту преследовать Тимошенко – автор расследования

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа принимал активное участие в управлении Украиной.

Пол Манафорт был вовлечен в управление Украиной. Фото: gettyimages.com

Советник экс-президента Украины Виктора Януковича, а также бывший глава предвыборного штаба действующего президента США Пол Манафорт давал распоряжения Министерству юстиции Украины о необходимости уголовного преследования лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Влияние американца на украинскую политику в результате расследования выяснил Френк Фоер, опубликовав материал в журнале The Atlantic. Неизвестные ранее подробности автор сообщил Громадському.

По словам расследователя, Манафорт имел серьезное влияние на украинскую политику того периода. Он лично редактировал пресс-релизы и документы Минюста.

"Это в основном касалось дела Тимошенко. Главное, что Манафорт сделал для Януковича, – пытался оправдывать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера", – рассказал автор расследования.

"Также Манафорт искал способ создать лучшую визуальную картинку всего, что касалось лишения свободы Тимошенко. Это была одна из его основных целей", – добавил Фоер.

Напомним, Пол Манафорт - американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Трампа. Сейчас находится под следствием.

Как сообщалось ранее, правоохранители изучают нарушения Манафортом федерального налогового законодательства, факты отмывания средств, а также возможные нарушения законодательства в вопросе раскрытия информации о лоббировании интересов иностранных лиц. Манафорт может получить до 80 лет тюрьмы и крупный штраф.