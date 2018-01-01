Марчук объяснил, почему Запад не стал защищать Украину в рамках Будапештского меморандума

По словам Марчука, в тексте документа нигде не употребляется слово "гарантии".

Евгений Марчук , подписанный Украиной, Россией, Великобританией и США в 1994 году содержит слабые пункты, позволившие другим странам не так резко реагировать на поведение РФ.

Такиое мнение выразил премьер-министр, экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук в своем Facebook.

По словам Марчука, в тексте документа нигде не употребляется слово "гарантии", вместо него - "заверение", что меняет ситуацию не в пользу Украины.

"Некоторые влиятельные американские комментаторы, в частности, некоторые бывшие послы США в Украине, тогда полуофициально, а сейчас как политологи обратили и обращают наше внимание на следующее. Во-первых в англоязычном оригинале текста меморандума ни в его названии, ни в самом тексте ни разу не употребляется слово "гарантии" - "guarantees". Тем более, нет словосочетания "дают гарантии"... И в названии и в тексте в основном используется формула "заверения" - "assurances" - Memorandum on Security Assurances", - отметил он.

Письменные заверения ядерных деражав, постоянных членов Совета Безопасности ООН, пишет Маршук, приобретают значение "гарантий", поэтому в Верховной Раде документ называется: "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия".

Он отмечает, что в статье 2 Меморандума идет речь о том, что РФ, Великобритания и США подтверждают свое обязательство воздерживаться "от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины".

"В этой статье единственный раз в меморандуме употребляется словосочетание "подтверждают свое обязательство – reaffirm their obligation". Это очень важный момент, его не хотят замечать скептики. Во-первых подписанты "подтверждают свое обязательство" и далее по тексту. И что очень важно, что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины"... То есть не только ядерное, о чем говорил Сергей Лавров... На мой взгляд, это ключевая статья меморандума. Украина плохо использует ее в дискуссиях", - объяснил Марчук.

В июне, комментируя соглашение между лидерами США и КНДР об отказе последней от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, президент Украины Петр Порошенко напомнил, что такие же обязательства США взяли на себя во время подписания Будапештского меморандума, но не защитили Украину.

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине", - написал Порошенко в Twitter.

В 1994 году, отказавшись от ядерного оружия, Украина заключила с США, Россией и Великобританией Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Однако Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Украина неоднократно апеллировала к подписантам этого документа относительно невыполнения ими обязательств.

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