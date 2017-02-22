Марш националистов в Киеве. Нацгвардия усилила охрану Рады: опубликованы фото и видео

У парламента усилили охрану. На площади возле Верховной Рады выстроились нацгвардейцы.

В центре Киева около 10 тысяч представителей ВО "Свободы" , Национального корпуса и " Правого сектора " собрались на Марш национального достоинства. Колонна направляется к Верховной Раде.

Организаторы утверждают, что на акцию собрались 20 тысяч человек, однако визуально на митинге пока не менее 10 тысяч участников, пишет УНИАН.

Как пишет издание, выстраивается колонна из представителей этих трех политических сил. Голова колонны находится напротив верхнего выхода со станции метро "Крещатик", а хвост — на Майдане Независимости.





Как сообщает пресс-служба " Свободы", митингующие планируют передать в Администрацию президента "символический презент — огромную конфету и железнодорожный билет в Липецк с открытой датой" для Петра Порошенко.

Конфета, которую подарили президенту. 112.ua

Улица Банковая, на которой расположена Администрация президента, перекрыта. У парламента усилили охрану. На площади возле Верховной Рады выстроились нацгвардейцы, пишет Украинская правда.

В то же время, немного дальше от центра в столице зафиксировали много автобусов. Вероятно, в них приехали митингующие.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок озвучил ряд резких требований к власти, сообщает телеканал 24.

Среди основных требований: снижение тарифов на коммунальные услуги, требование не приватизировать государственные предприятия, оставить мораторий на продажу земли, прекратить торговлю с оккупированными территориями.

"Первое — никакой торговли с оккупантом и с оккупированными территориями. Второе — забудьте продавать стратегические предприятия не только во время войны, но и вообще. Третье —"прихватизированные" надо национализировать и запретить их продавать", — заявил Тягнибок.

Он добавил, что Рада не имеет права снимать мораторий на продажу земли.

"Мы — за выборы парламента, за президентские выборы. Мы — за полную перезагрузку власти. Единственное, что вам (власти — ред.) осталось — выполните хотя бы один пункт коалиционного соглашения. Измените состав ЦИК, примите закон об импичменте президента. Мы за выборы на коалиционной основе по открытым спискам", — подчеркнул лидер "Свободы".

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Фото; видео: facebook.com/svoboda.ua; pravda.com.ua