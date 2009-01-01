"Массовый психоз". В России реальность искривляется с каждым днем — журналист

Российское общество "все безумней, агрессивней по отношению к украинцам", считает Муждабаев.

Человек и флаг России, иллюстрация Reuters

Журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATRзаявил, что вреальность, которая искривляется с каждым днем, напоминает массовый психоз.

Об этом он рассказал в интервью online.ua.

В то же время аналитик подчеркнул, что процесс ускорился после крушения самолета Минобороны России Ту-154.

"Сейчас мы видим, как российское общество все безумней, агрессивней по отношению к украинцам", — отметил собеседник.

По его словам, "причем каждый раз новая порция такой либеральной интеллигенции говорит: "Вот в этом власть частично права", "в этом решении есть разумное зерно", "а почему украинцы не такие, почему они нам не сострадают?".

"Россияне четко разделились на два лагеря: одни пытаются уехать из РФ, другие — приспособиться... я не считаю, что эти люди такие дураки. Бой внутри страны проигран, и есть два варианта: либо уезжать, как я или другие общественные деятели уезжают в Украину либо другие страны, или оставаться и как-то жить", — думает Муждабаев.

Российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова выразила мнение, что РФ застряла в исторической и цивилизационной расщелине.