Мастер-класс Порошенко. Почему блокада Донбасса — еще один рычаг влияния на Россию

Сначала президент осудил блокаду активистов, а потом предложил в качестве спасения ту же блокаду, говорит Александр Хара.

Александр Хара Главред

Объявив официальнуюукраинские власти поступили так, как нужно было сделать еще три года назад, что требовала Конституция, закон об обороне, здравый смысл и понимание стратегии.

Об этом директор Департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал в комментарии "Главреду".

"Речь идет о признании статуса временно оккупированных территорий, разрыве дипломатических отношений и т.д. — шагах, которые любая нормальная страна должна была бы предпринять, чтобы противодействовать вооруженной агрессии", — говорит эксперт-международник.

"Нынешняя блокада, которую начали активисты, преследовала несколько целей. Одна из них моральная — нельзя на крови строить бизнес. Вторая — возвращение наших пленных. Третья — перекрыть каналы контрабанды и неконтролируемого перемещения товаров. Никто не знает (ни президент, ни премьер), сколько и каких товаров завезено, сколько и каких налогов уплачено "контролируемыми Украиной предприятиями, которые находятся на неподконтрольной Украине территории", — подчеркнул дипломат.

По его мнению, принятое решение о блокаде — половинчатое: "В самом решении СНБО написано, что блокада вводится: "До виконання другою стороною першого і другого пункту Мінських домовленостей", то есть прекращения огня и отведения вооружений, а также до возвращения под юрисдикцию Украины предприятий (читай — Ахметову и другим)".

"Это дополнительный рычаг влияния на Россию. Ведь россиянам сейчас придется каким-то образом поддерживать общественное спокойствие, а также социально-экономические параметры на определенном уровне за счет российских налогоплательщиков, а не за счет украинского бюджета или украинских предприятий", — говорит директор Департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".

"Фактически президент Порошенко в случае с блокадой показал мастер-класс по смене мнения: вначале он осудил блокаду, которую начали активисты, а затем предложил в качестве спасения ту же блокаду. Он также говорил, что введение блокады и закон о временно оккупированных территориях станет нарушением Минских договоренностей. В этом он лукавит, вводя в заблуждение общество. Ведь на самом деле нигде не записано, что нельзя определять статус этих территорий как временно оккупированных, что логично было бы сделать с самого начала. Ведь все знают, что оккупировали эти территории российские войска и их пособники из числа наших граждан. Определение такого статуса не является нарушением Минских соглашений. Тем более, Минские договоренности прекратили свое действие в 2015 году. И даже продление по телефону срока их действия ничего не дало, поскольку нет никакой "дорожной карты", которая бы показала, как реализовывать эти "мертворожденные" договоренности", — подытожил Александр Хара.

Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду", почему официальная блокада Донбасса серьезно тревожит сепаратистов.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Официальная блокада ОРДЛО: как будет реагировать Запад?"