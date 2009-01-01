Мастер-класс Порошенко. Почему блокада Донбасса — еще один рычаг влияния на Россию

Сначала президент осудил блокаду активистов, а потом предложил в качестве спасения ту же блокаду, говорит Александр Хара.
Об этом директор Департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал в комментарии "Главреду".
"Речь идет о признании статуса временно оккупированных территорий, разрыве дипломатических отношений и т.д. — шагах, которые любая нормальная страна должна была бы предпринять, чтобы противодействовать вооруженной агрессии", — говорит эксперт-международник.
"Нынешняя блокада, которую начали активисты, преследовала несколько целей. Одна из них моральная — нельзя на крови строить бизнес. Вторая — возвращение наших пленных. Третья — перекрыть каналы контрабанды и неконтролируемого перемещения товаров. Никто не знает (ни президент, ни премьер), сколько и каких товаров завезено, сколько и каких налогов уплачено "контролируемыми Украиной предприятиями, которые находятся на неподконтрольной Украине территории", — подчеркнул дипломат.
По его мнению, принятое решение о блокаде — половинчатое: "В самом решении СНБО написано, что блокада вводится: "До виконання другою стороною першого і другого пункту Мінських домовленостей", то есть прекращения огня и отведения вооружений, а также до возвращения под юрисдикцию Украины предприятий (читай — Ахметову и другим)".
"Это дополнительный рычаг влияния на Россию. Ведь россиянам сейчас придется каким-то образом поддерживать общественное спокойствие, а также социально-экономические параметры на определенном уровне за счет российских налогоплательщиков, а не за счет украинского бюджета или украинских предприятий", — говорит директор Департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".
"Фактически президент Порошенко в случае с блокадой показал мастер-класс по смене мнения: вначале он осудил блокаду, которую начали активисты, а затем предложил в качестве спасения ту же блокаду. Он также говорил, что введение блокады и закон о временно оккупированных территориях станет нарушением Минских договоренностей. В этом он лукавит, вводя в заблуждение общество. Ведь на самом деле нигде не записано, что нельзя определять статус этих территорий как временно оккупированных, что логично было бы сделать с самого начала. Ведь все знают, что оккупировали эти территории российские войска и их пособники из числа наших граждан. Определение такого статуса не является нарушением Минских соглашений. Тем более, Минские договоренности прекратили свое действие в 2015 году. И даже продление по телефону срока их действия ничего не дало, поскольку нет никакой "дорожной карты", которая бы показала, как реализовывать эти "мертворожденные" договоренности", — подытожил Александр Хара.
Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду", почему официальная блокада Донбасса серьезно тревожит сепаратистов.
Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Официальная блокада ОРДЛО: как будет реагировать Запад?"