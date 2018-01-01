Мать Ляшко обзавелась новой квартирой в центре Киева - СМИ

Родительница "главного радикала страны", оказывается, может позволить себе такую трату. Как впрочем и сонм родственником большинства украинских политиков.

Олег Ляшко с матерью theinsider

На Любовь Ляшко, мать лидера фракции "Радикальной партии" в Раде Олега Ляшко, зарегистрирована новая квартира площадью в 77 квадратных метров и 14-метровое парковочное место в элитном Печерском районе в Киеве.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Bihus.info". Согласно обнародованным данным, Любовь Ляшко оформила свидетельство на право собственности на квартиру 6 ноября 2017-го. Недвижимость находится в доме-"новострое" №36-Е по улице имени Евгения Коновальца. По оценкам экспертов рынка недвижимости, квадратный метр в этом здании стоит от 31 тысяч гривен. Соответственно, жилье матери нардепа оценивается в 2,4 млн гривен.

К слову, вплоть до выхода на пенсию мать Олега Ляшко проживала в селе Варва, что на Черниговщине. Здесь же она работала оператором котельной на газоперабатывающем заводе. Ее нынешний задекларированный доход в месяц – 1,6 тысячи гривен пенсии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Ляшко вступил в официальный брак.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram