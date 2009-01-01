Матиос рассказал о проблеме на границе Украины и Венгрии, в ГПСУ утверждают — решают

Пограничники не имеют полноценного доступа к участку госграницы, сказал главный военный прокурор.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
По данным украинской Государственной пограничной службы, размещенным на ее сайте, ведомство принимает меры, чтобы вернуть в собственность страны земли, расположенные вдоль границы.
"Так, фактически 150 км — это земельные участки… они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроена коммуникация, и там кластеры вообще "гуляйполивських" времен", — отметил чиновник.
Также в ГПСУ сообщили, что на сегодняшний день сотрудники ведомства во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в госсобственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектара.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала, что агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине.