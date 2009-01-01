Мечтания идиота. "Бес" на пальцах объяснил Захарченко, почему "армия Новороссии" не возьмет Киев

В случае наступления России и ЛДНР их потери составят 60 тысяч штыков, считает Безлер.

Игорь Безлер фото: zn.ua

Заявления главаря ДНР Александра Захарченко о том, что "в случае, если ВСУ перейдут в наступление на Донбассе — это мечтания идиота.

Об этом бывший главарь горловских боевиков Игорь Безлер по кличке "Бес" пишет на своей странице в соцсети.

"На данный момент, пользуясь шахматной терминологией, и ВСУ, и ВСН ("вооруженные силы Новороссии". — Ред.) находятся в цугцванге. У обеих сразу (взаимный цугцванг) нет полезных или нейтральных ходов, и любое действие ведёт к ухудшению собственной позиции", — считает российский наемник.

"Давайте сразу определимся, что ВСУ образца 2017 года — это не ВСУ 2016 и тем более не 2015 и 2014 годов. Если армия за год не проиграла, она обречена учиться воевать. И ВСУ учатся. И учатся неплохо. Постоянная "обкатка" подразделений и частей в зоне боевых действий, потом ротация, вывод на полигон. Работа над ошибками и снова на передовую. Если у кого-то сложилось мнение, что украинцы не могут или боятся воевать, то отбросьте и забудьте эту глупость. Старший офицерский состав учился в тех же военных училищах и академиях в которых учились и офицеры из России и других республик. Да, Украина полноценно не воевала 23 года и это "расслабило" офицерский состав. Но вспомнить то, что читали в "военных букварях" очень легко. А учить в советское время умели", — подчеркивает "Бес".

По его словам, общая численность группировки ВСУ — 89950 человек. "Армия зарылась в землю и зарылась неплохо. Одной артиллерией взломать эту оборону совсем непросто. Да и в ответ прилетит неслабо. Имея в оперативном резерве 21 батальон и БТГР, в течение нескольких часов можно локализовать, в принципе, любой прорыв. Даже если представить, что вдруг найдутся гениальные головы, и в армии ЛДНР вдруг появится авиация, то думаю, что как в Сирии она летать и бомбить не будет. Украина обладала после развала СССР одной из лучших систем ПВО. Многое конечно угроблено, но и того, что осталось ЗРК С-200; ЗРС С-300ПТ, С-300ПС; ЗРС С-300В, 9К37-Бук. Украинский ЗРК С-125-2Д "Печора-2Д" будет хорош в качестве дополнения к существующим многоканальным дальнобойным зенитным системам, может применяться для объектовой ПВО аэродромов, узлов связи, штабов, баз снабжения В украинской сети ПВО, унаследованной от Советского Союза после его распада, средства обнаружения и ЗРК были организованы так, чтобы они могли защищать стратегически важные объекты и географические регионы. В их числе промышленные и административные центры: Киев, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Одесса и до недавнего времени Крымский полуостров. Так, что самолеты будут падать. Конечно не все, но будут", — уверен Безлер.

"Отвечу тем, кто тут же заявит, что систему ПВО можно подавить "Калибрами" и т.д. В Запорожье часть ПВО стоит прямо в центре города. Ага, вот именно "Калибрами" и по центру. Понятно, что абсурдное решение и никто это делать не будет. Если кто-то думает, что российская армия должна воевать на Донбассе, то хочется спросить таких "патриотов", кто будет объяснять мамкам и папкам на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке, за что погибло как минимум 30 000 их сыновей (я не говорю, что примерно столько же безвозвратных потерь будет у "республик"). Да, в случае такой войны перестанет существовать та группировка, что предоставлена на карте, но кто готов платить такую цену. Наступление ВСУ выльется в тот же разгром, но с чуть меньшими потерями у "республик" и у России, которая не бросит братский народ "республик". Но тот же вопрос, кто объяснит, почему погибли 10-15 тысяч российских пацанов", — продолжает один из организаторов сепаратистского путча на Донбассе.

"Нет военного решения вопроса Донбасса. Поэтому у меня такой сарказм по поводу взятий Киева и далее по списку до Лондона. Только идиот может влажно мечтать о каких-то мифических взятиях этих городов. Только созданием идеальных условий для жизни людей в "республиках" (зарплаты, социальные условия и т.д.) можно выиграть это противостояние. Но пардон, не с дебилами у власти, берущими Лондон и заканчивающими войну в Нью-Васюках", — подытожил Безлер.

Карта зоны АТО Соцсети

Напомним, по мнению сопредседателя ОИ "Права справа" Дмитрия Снегирева, "Бес" и атаман Козицын — новые кандидаты на уничтожение после "Гиви".

карта: ВКонтакте Анжелики Шутенко-Безлер