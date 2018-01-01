Медики-добровольцы могут покинуть зону ООС из-за бюрократии - Богомолец

Необходимо немедленное утверждение порядка привлечения медиков-добровольцев к проведению ООС.

В зоне боевых действий в Донбассе сложилась критическая ситуация с оказанием медицинской помощи - через бюрократические барьеры медики-добровольцы могут покинуть зону проведения операции объединенных сил (ООС). Об этом заявила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook

"По состоянию на начало мая 2018 года, по официальной информации, в Луганской области на контролируемых Украины территориях укомплектованность учреждений здравоохранения медицинским персоналом составила менее 60% (укомплектованность стационаров составляет 58,1%, поликлинических учреждений - 56,49%). В Донецкой области ситуация еще хуже - укомплектованность составляет лишь 36%. И это неудивительно, ведь не все медики готовы работать в зоне боевых действий с риском для собственной жизни. Многие из них уехали из Донбасса с началом войны, а новые ехать туда не хотят. По сути, медицинским учреждениям прифронтовой зоны сложно оказывать полноценную медицинскую помощь гражданскому населению и быстро реагировать в случае обострения боевых действий ", - сообщила политик.

Она отметила, что для улучшения ситуации с предоставлением медицинских услуг на Донбассе нужно продолжать активно привлекать медиков-добровольцев, которые из-за бюрократии наоборот - могут оставить прифронтовую зону.

"На сегодняшний день существует только один проверенный и оперативный путь быстро улучшить ситуацию с оказанием медицинской помощи населению на подконтрольных территориях Донбасса - продолжать активно привлекать медиков-добровольцев, как это и происходило до последнего времени. Сотни из них сейчас еще работают в прифронтовых больницах, в медпунктах на КПВВ и в воинских частях, как, например, медики Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМШ) им. Николая Пирогова, ASAP, "Госпитальеры" и некоторые другие добровольческие медицинские группы и подразделения. Но медики сообщают, что сегодня возникла угроза того, что все они в ближайшее время могут покинуть зону проведения операции объединенных сил (ООС) или стать "медиками-партизанами". Причина - банально-бюрократическая ", - подчеркнула парламентарий.

Народный депутат рассказала, что без немедленного утверждения порядка привлечения медиков-добровольцев к проведению ООС, те из них, которые работают в прифронтовой зоне, постепенно оставлять Донбасс.

"Недавно Комитета ВР по вопросам здравоохранения с огромным трудом и с помощью давления общественности удалось заставить Минздрав наконец издать приказ о порядке командировки медиков-добровольцев в распоряжение Объединенного оперативного штаба ВСУ. Со своей стороны, военное руководство должно оперативно утвердить порядок привлечения таких медицинских работников - добровольцев к проведению ООС. Пока это не будет сделано, медики будут работать с риском для жизни в правовом вакууме. И если вдруг медик-доброволец подорвется на растяжке или в больницу, где он работает, прилетит снаряд, на него не будут распространяться социальные гарантии, предусмотренные Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", - подчеркнула глава профильного комитета ВР .

По словам Ольги Богомолец, медики-добровольцы, столкнувшись с этой проблемой, попросили посодействовать ее разрешению.

"Я сразу связалась с министром обороны Степаном Полтораком, который всегда идет навстречу в вопросах, связанных с взаимодействием с волонтерами, добровольцами и гражданским обществом. Он пообещал, что проблем со службой медиков-добровольцев на Донбассе в дальнейшем не возникнет. Надеюсь, что все необходимые приказы будут разработаны и утверждены быстрее. Ведь это - дело государственной важности, потому что реинтеграция Донбасса - это не только возвращение территорий, но и возвращения в украинскую орбиту изувеченных российской пропагандой душ и сердец местных жителей ", - уверена политик.

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