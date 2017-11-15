Мели, Емеля. Захарченко пригрозил Украине оружием "высокой скорости"

Главарь "ДНР" Александр Захарченко решил опять поделиться продуктом своей фантазии с окружающим миром
"За время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью. Наступление ВСУ закончится, не успев начаться", – сказал он в интервью "РИА Новости".
Напомним, ранее Захарченко утверждал о том, что в школах "ДНР" отсутствует украинский язык. В свою очередь, экс-министр обороны обороны Украины заявил о том, что украинская армия дойдет до границы с Россией только путем уничтожения Донецка и Лугансска.