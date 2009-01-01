Мэр Одессы прокомментировал информацию о своем российском паспорте

Одесский градоначальник в резкой форме дал журналистам комментарий по поводу своего российского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов "Думская"

Одесский градоначальник Геннадий Труханов назвал распространение информации об имеющемся у него российском паспорте провокацией.

"Не верьте вранью и слухам", - сказал Труханов в ответ на просьбу представителей СМИ прокомментировать ситуацию, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, мэр Одессы особо отметил, что ранее неоднократно отвечал на все вопросы о своем возможном российском гражданстве, но все равно готов сделать это вновь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэром города Доброполье (Донецкая область) оказался гражданин России.