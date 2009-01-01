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Меркель объяснила, почему санкции ЕС против России необходимы

Сегодня, 13:17

Ограничительные меры будут отменены только при условии достижения мира на Донбассе, отметила канцлер ФРГ.

Меркель
Ангела Меркель Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что серьезные нарушения Российской Федерацией международного права сделали санкции против нее со стороны Евросоюза необходимыми.

Об пишет УНИАН, ссылаясь на данные Reuters.

В то же время чиновница уточнила, что ограничительные меры ЕС в отношении РФ будут отменены только при условии достижения мира на востоке Украины.

По ее словам, аннексия Крыма Россией, а также поддержка сепаратистов на Донбассе, шли против принципов, которые европейцы установили после Второй мировой войны.

Ранее Ангела Меркель говорила, что поддержание контактов с РФ ради обеспечения общей безопасности важно, однако условием возвращения к нормальному диалогу является выполнение Минских договоренностей по Донбассу

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Россия, Крым, Донбасс, Меркель, Вторая мировая, ЕС, санкции
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