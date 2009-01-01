Меркель объяснила, почему санкции ЕС против России необходимы

Ограничительные меры будут отменены только при условии достижения мира на Донбассе, отметила канцлер ФРГ.
Об пишет УНИАН, ссылаясь на данные Reuters.
В то же время чиновница уточнила, что ограничительные меры ЕС в отношении РФ будут отменены только при условии достижения мира на востоке Украины.
По ее словам, аннексия Крыма Россией, а также поддержка сепаратистов на Донбассе, шли против принципов, которые европейцы установили после Второй мировой войны.
Ранее Ангела Меркель говорила, что поддержание контактов с РФ ради обеспечения общей безопасности важно, однако условием возвращения к нормальному диалогу является выполнение Минских договоренностей по Донбассу.