Меркель объяснила, почему санкции ЕС против России необходимы

Ограничительные меры будут отменены только при условии достижения мира на Донбассе, отметила канцлер ФРГ.

Ангела Меркель Reuters

Канцлер Германиизаявила, что серьезные нарушения Российской Федерацией международного права сделалинеобходимыми.

Об пишет УНИАН, ссылаясь на данные Reuters.

В то же время чиновница уточнила, что ограничительные меры ЕС в отношении РФ будут отменены только при условии достижения мира на востоке Украины.

По ее словам, аннексия Крыма Россией, а также поддержка сепаратистов на Донбассе, шли против принципов, которые европейцы установили после Второй мировой войны.

Ранее Ангела Меркель говорила, что поддержание контактов с РФ ради обеспечения общей безопасности важно, однако условием возвращения к нормальному диалогу является выполнение Минских договоренностей по Донбассу.