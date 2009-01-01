Меркель объяснила Путину, что миротворцы ООН должны быть на всем оккупированном Донбассе

Считаю предложение президента Путина о направлении сил ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересным, сказала Меркель.
Как сообщает Reuters, об этом Меркель сказала в интервью газете FUNKE.
Издание напоминает, что 11 сентября президент Российской Федерации во время телефонного разговора с канцлером ФРГ высказал идею размещения сил ООН на востоке Украины, отметив, что миссия ООН могла бы защищать наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В связи с усилением в Германии призывов отменить санкции Европейского Союза против России из-за ее деятельности в Украине, Москва была заинтересована в том, чтобы внести предложения, которые помогли бы смягчить ограничительные меры на экспорт товаров.
"Я считаю предложение президента Путина о направлении сил ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересным", — сказала Меркель.
"Несколько дней назад я обсуждала с ним вопрос о том, что силы ООН должны иметь доступ везде, где размещается (миссия) ОБСЕ, а именно — во всем регионе Донецкой и Луганской областей", — заявила Меркель.
Ранее некоторые немецкие политики говорили, что санкции против РФ нужно отменить, если мирное соглашение будет реализовано.
В частности, председатель либеральной немецкой партии "Свободные демократы" Кристиан Линднер, который, вероятно, станет коалиционным партнером Меркель после парламентских выборов 24 сентября, предложил, чтобы Германия признала российскую оккупацию украинского Крымского полуострова.
Вместе с тем Меркель сказала, что предложения Путина были "ростками" на пути к прогрессу, "что не дает оснований для смягчения санкций". Также она отвергла предложение Линднера.
"Аннексия противоречит международному праву и не должна признаваться", — подчеркнула Меркель.
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