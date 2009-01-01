Меркель потребовала от Путина повлиять на боевиков, чтобы остановить насилие на Донбассе

Меркель и Путин выразили надежду на то, что боевые действия на востоке Украины скоро завершатся.

Меркель потребовала от Путина повлиять на боевиков Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его повлиять на боевиков на Донбассе, чтобы остановить насилие.

Об этом рассказал пресс-секретарь правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Отмечается, что Меркель и Путин выразили надежду на то, что боевые действия на востоке Украины скоро завершатся. "Канцлер Германии обратилась к президенту РФ использовать свое влияние на сепаратистов...Канцлер Германии и президент России согласились, что должны быть предприняты новые усилия для обеспечения прекращения огня и попросили министров иностранных дел и их советников оставаться в тесном контакте", — сказал Зайберт.

Вместе с тем Меркель и Путин договорились в скором времени провести встречу в "нормандском формате", сообщает сайт президента России.

Планируется провести в ближайшее время встречу министров иностранных дел в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на Донбассе на высшем уровне.

Напомним, ранее в Европе призвали Россию не испытывать терпение Запада, а прекратить эскалацию на Донбассе.