Сегодня, 19:16 RSS

Меркель потребовала от Путина повлиять на боевиков, чтобы остановить насилие на Донбассе

Сегодня, 16:19

Меркель и Путин выразили надежду на то, что боевые действия на востоке Украины скоро завершатся.

Меркель, Путин
Меркель потребовала от Путина повлиять на боевиков Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его повлиять на боевиков на Донбассе, чтобы остановить насилие.

Об этом рассказал пресс-секретарь правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Отмечается, что Меркель и Путин выразили надежду на то, что боевые действия на востоке Украины скоро завершатся. "Канцлер Германии обратилась к президенту РФ использовать свое влияние на сепаратистов...Канцлер Германии и президент России согласились, что должны быть предприняты новые усилия для обеспечения прекращения огня и попросили министров иностранных дел и их советников оставаться в тесном контакте", — сказал Зайберт.

Вместе с тем Меркель и Путин договорились в скором времени провести встречу в "нормандском формате", сообщает сайт президента России.

Планируется провести в ближайшее время встречу министров иностранных дел в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на Донбассе на высшем уровне.

Напомним, ранее в Европе призвали Россию не испытывать терпение Запада, а прекратить эскалацию на Донбассе.

Теги:  
Меркель, Путин, Донбасс, Украина, боевики
ПО МАТЕРИАЛАМ: