Меркель — в меньшинстве. Почему визит Порошенко в Германию не принес результат

Другие страны "Большой семерки" сокращают свое внимание к украинскому вопросу, говорит Сергей Толстов.

Сергей Толстов Главред

Визит Петра Порошенко в Германию ибыли попыткой президента Украины заручиться поддержкой канцлера ФРГ по вопросе Донбасса.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду".

"Президент Порошенко пытается сохранить то положение вещей, которое было в течение последних лет, поскольку Меркель остается наиболее влиятельным лидером, разделяющим украинскую позицию. По крайней мере, в отношении Донбасса и роли России", — говорит политический эксперт.

"Поскольку позиция Италии, Японии, Германии и в некоторой степени Канады становится более примирительной в отношении России и менее заинтересованной в украинском вопросе. И, безусловно, позиция Трампа и его администрации также неблагоприятна, учитывая, что они намерены полностью перекрыть грантовую помощь в военной сфере Украине и сократить ее для некоторых других стран. По последним планам бюджета США на 2018 год, Украина вообще остается без грантовой военной помощи, неизменными остаются лишь показатели в отношении Израиля и Египта. Так что в этом плане ситуация складывается неблагоприятно для Украины", — заметил политолог.

"Поэтому Порошенко пытался получить определенные гарантии Меркель. Однако ее позиция, очевидно, будет в меньшинстве. Поскольку другие страны "Большой семерки" сокращают свое внимание к украинскому вопросу", — считает директор Института политического анализа и международных исследований.

"Следующий момент касается Макрона. Ожидалось, что у него с Германией будут весьма острые противоречия относительно реформ Евросоюза. Но пока что им удалось затормозить этот вопрос и договориться о более глубоких постоянных консультациях. Но поскольку "нормандский формат" продолжит свою работу, интерес Порошенко состоял в том, чтобы получить от Меркель гарантии того, что она убедит Макрона поддержать украинскую позицию или, по крайней мере, сохранить ту позицию, которая была при президенте Олланде. Но тут вопрос в том, что Путин перехватывает инициативу и будет убеждать Макрона занять российскую позицию", — говорит Сергей Толстов.

"Результатов этого визита Порошенко в Германию особо нет, да и быть их не могло, поскольку это были лишь консультации и попытки продвижения собственной позиции", — резюмировал политический эксперт.

Больше о визите главы украинского государства в Германию читайте в авторской статье Наталии Гейчук: "Прием в замке Месеберг: о чем договорились Порошенко и Меркель".