Меркель заверила Порошенко, что не допустить геополитической сделки за спиной Украины — СМИ

Пока нежелательное для Украины решение относительно санкций против РФ удалось отложить.

Петр Порошенко и Ангела Меркель УНИАН

Об этом ссылаясь на собственные источники пишет Сергей Рахманин в статье для ZN.UA.

"Во время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин Ангела Меркель (по сведениям наших источников) заверила главу украинского государства, что не допустит никаких внешнеполитических сделок за спиной Украины. Вероятность ее переизбрания на роль федерального канцлера по-прежнему высока, и наличие подобного союзника для Украины — важное обстоятельство", — подчеркнул он.

По словам автора, в ближайшее время именно Германия может остаться единственным "большим" союзником Украины.

"Пока нежелательное для Украины решение удалось отложить — во многом благодаря оперативной и жесткой реакции Берлина и Лондона, обеспеченной (в том числе) усилиями украинских дипломатов. Заявления Меркель и Мэй о необходимости продления санкций опасный процесс притормозили.

Трамп, насколько можно судить, не признает авторитетов, но во внешнеполитических вопросах пока еще рефлексирует.

Французский президент для него уже — "сбитый летчик", а вот британский премьер, и особенно немецкий канцлер, воспринимаются главой Белого дома как фигуры, чье мнение иногда игнорировать не стоит", — считает автор статьи.

Стоит напомнить, что Порошенко посетил Германию с официальным визитом 30 января, но был вынужден прервать свой визит в связи с угрозой гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

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