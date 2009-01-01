Мэром Доброполья оказался гражданин России, опубликован документ

Аксенов в 2014 году подал на получение российского гражданства.

Андрей Аксенов оказался гражданином РФ Скриншот видео с youtube.com

Мэр городаАндрей Аксенов оказался гражданином России.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от партии "Солидарность" Дмитрий Лубинец.

Нпрдеп показал соответствующие документы. Как сообщил Лубинец, Аксенов в 2014 году подал на получение российского гражданства.

Во время боевых действий летом того же года Аксенов выехал в аннексированный Крым, попросив у оккупантов предоставления российского паспорта. Местом проживания в заявке он указал город Севастополь.

Также, по некоторой информации, Аксенов 5 ноября этого года выехал в Россию.

Фейсбук Д.Лубинца

Напомним, ранее нардеп-"оппоблоковец" пригрозил забрать часть Украины в РФ.