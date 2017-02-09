Месть "сомалийцев". Россиянин признался, что причастен к организации убийства "Гиви" — СМИ

Под Авдеевкой Толстых сам себе выстрелил в ногу, утверждает Мыльцев.

Михаил Толстых ("Гиви") Скриншот видео с youtube.com

Россиянин Игорь Мыльцев, который представился бойцом банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР ("позывной" Француз), заявил, что он и еще несколько "сослуживцев" организовали убийство командира незаконного вооруженного формирования(прозвище "Гиви").

Об этом он рассказал "Новой газете".

В то же время собеседник назвал уничтожение местью боевиков, якобы брошенных лидером во время боя под Авдеевкой Донецкой области в конце января 2017 года.

"Ему отомстил бы любой, сказал Мыльцев, назвав обвинения "властей" ДНР в адрес украинских спецслужб "смешными" — СБУ за линию разграничения не переходят", — отметили журналисты.

По его словам, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения армии Украины. "Опасаясь за свою жизнь, Толстых отошел от позиций банды и выстрелил себе в ногу", — добавил россиянин.

"Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть (наши — ред.) позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нету в живых!", — добавил тот.

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко писал, что Михаила Толстых убрала ФСБ России. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.