Местные выборы в Украине: нападение, подкуп и первые победители

В Днепропетровской области пострадали два копа.

Урна для бюллетеней, иллюстрация vk.com/baby_cv

В воскресенье, 29 октября, в Украине прошли местные выборы в, на Днепропетровщине злоумышленники напали на избирательный участок, пострадали два правоохранителя.

Об этом говорится на странице в Facebook ГУ Национальной полиции в регионе.

По данным Нацполиции, размещенным на ее сайте, в день избирательной гонки отрыто десять уголовных производств, четыре из них — по фактам подкупа избирателей.

Еще по два дела начаты из-за незаконного использования бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества. Кроме того, зафиксировано по одному факту причинения легких телесных повреждений и препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

"… около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашло 15-20 неизвестных лиц, которые побили в помещении окна и повредили имущество", — отмечается в сообщении.

Потом они бросили дымовые шашки и скрылись на автомобилях, во время нападения телесные повреждения получили два копа. Позже были задержаны 24 человека.

"… на семи автомобилях пытались скрыться. Их местонахождение установлено в рамках реализации оперативного плана "Перехват". На посту автомобили были остановлены, а подозреваемые задержаны и доставлены в Синельниковское отделение полиции. Во время осмотра автомобилей обнаружено большое количество оружия", — сказано в сообщении.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса.

На местных выборах наблюдалась достаточно высокая активность избирателей, явка по состоянию на 20:00 составила 48,2%, говорится на сайте гражданской сети ОПОРА. По предварительным данным параллельного подсчета ее наблюдателей, на Закарпатье стали известны имена первых 20 победителей.

Победу на округах от сел одержали следующие кандидаты в депутаты:

с. Баранинцы — Василий Джуган, Евгений Пожо, Светлана Хома, Валерий Шалаха, Мирослав Лукач, Николай Славич;

с. Холмець — Олег Голуб, Арсен-Давид Курта, Федор Ибрехси;

с. Стрипа — Владислав Дранчак;

с. Барвинок — Сергей Гарновди, Дмитрий Юрочка;

с. Пидгорб — Анатолий Голош, Петр Ткачук;

с. Длинное Поле — Виктор Керечин, Сергей Товт;

с. Цыгановцы — Василий Комар;

с. Ярок — М. Гринчук, В. Гливка.

Напомним, 29 октября в Украине были первые местные выборы в 201 объединенной территориальной громаде, они проходили на 1 тыс. 947 избирательных участках. Бюджет выборов составлял более 55 млн гривен.