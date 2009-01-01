Местные выборы в Украине: нападение, подкуп и первые победители

В Днепропетровской области пострадали два копа.
Об этом говорится на странице в Facebook ГУ Национальной полиции в регионе.
По данным Нацполиции, размещенным на ее сайте, в день избирательной гонки отрыто десять уголовных производств, четыре из них — по фактам подкупа избирателей.
Еще по два дела начаты из-за незаконного использования бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества. Кроме того, зафиксировано по одному факту причинения легких телесных повреждений и препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.
"… около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашло 15-20 неизвестных лиц, которые побили в помещении окна и повредили имущество", — отмечается в сообщении.
Потом они бросили дымовые шашки и скрылись на автомобилях, во время нападения телесные повреждения получили два копа. Позже были задержаны 24 человека.
"… на семи автомобилях пытались скрыться. Их местонахождение установлено в рамках реализации оперативного плана "Перехват". На посту автомобили были остановлены, а подозреваемые задержаны и доставлены в Синельниковское отделение полиции. Во время осмотра автомобилей обнаружено большое количество оружия", — сказано в сообщении.
Действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса.
На местных выборах наблюдалась достаточно высокая активность избирателей, явка по состоянию на 20:00 составила 48,2%, говорится на сайте гражданской сети ОПОРА. По предварительным данным параллельного подсчета ее наблюдателей, на Закарпатье стали известны имена первых 20 победителей.
Победу на округах от сел одержали следующие кандидаты в депутаты:
с. Баранинцы — Василий Джуган, Евгений Пожо, Светлана Хома, Валерий Шалаха, Мирослав Лукач, Николай Славич;
с. Холмець — Олег Голуб, Арсен-Давид Курта, Федор Ибрехси;
с. Стрипа — Владислав Дранчак;
с. Барвинок — Сергей Гарновди, Дмитрий Юрочка;
с. Пидгорб — Анатолий Голош, Петр Ткачук;
с. Длинное Поле — Виктор Керечин, Сергей Товт;
с. Цыгановцы — Василий Комар;
с. Ярок — М. Гринчук, В. Гливка.
Напомним, 29 октября в Украине были первые местные выборы в 201 объединенной территориальной громаде, они проходили на 1 тыс. 947 избирательных участках. Бюджет выборов составлял более 55 млн гривен.